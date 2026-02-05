Bandırmaspor'dan Keçiörengücü Hazırlığı - Son Dakika
Bandırmaspor'dan Keçiörengücü Hazırlığı

05.02.2026 18:25
Bandırmaspor, Keçiörengücü maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Gürsel, motivasyona vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Bandırmaspor, Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım halinde taktiksel varyasyonlar ve kondisyon egzersizleri yaptı.

Teknik ekip, oyuncuların performansını yakından takip ederek eksik bölgeleri belirlerken, yaklaşık 2 saat süren antrenmanda oyuncuların hırslı ve motive çalıştığı görüldü.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, AA muhabirine, her hafta önemli bir maça çıktıklarını, bu süreçte yüksek moralin önemli olduğunu söyledi.

Taraftarların, onlara en ihtiyaç duydukları dönemde devreye girmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Gürsel, "Güzel bir sinerji oluştu. Şimdiki amacımız bunu ciddi bir şekilde bir sonraki haftalara taşıyabilmek. Disiplinli, iyi bir şekilde çalışarak, her rakibe saygılı bir şekilde yapabileceğimizin en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Gürsel, orta sahada bazı eksiklikleri olduğunu belirterek, son maçta Amaral'ın sakatlanmasının ardından maçtaki performansta düşüş yaşandığını söyledi.

Keçiörengücü'nün bu ligin önemli takımlarından biri olduğunu dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Kolay bir deplasman değil. Ankara Keçiörengücü deplasmanı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ekip olarak bunun bilincindeyiz. Güzel, zevkli ve mücadeleci bir maç bizi bekliyor. Ankara'ya puan ve puanlar için gidiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi sahaya yansıtırız. Rakibimizin de hedefleri var, bizim de hedeflerimiz var. Güzel bir oyun, güzel bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz."

Gürsel, taraftarların tribünde "Mustafa Gürsel, o Süper Lig'i bize de göster" tezahüratı için ise, "Aslında çok güzel bir tezahürat çünkü başka yerlerdeki şampiyonluklar buradaki şampiyonlukla bir olmayacak. Bu şehir Süper Lig'i hiç bundan önce görmedi. Bir ilki başarmak için uğraşıyoruz. Bundan önceki yıllarda iki defa ucundan döndük. Burada bunu başarabilirsek bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

