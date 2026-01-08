Bandırmaspor Oğuz Ceylan'la Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oğuz Ceylan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.