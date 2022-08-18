BANGALORE, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'da yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde zanaatçıların Hindu tanrısı Ganesh'in putları üzerinde çalışmaları da hızlandı. En büyük Hindu festivallerinden biri olan ve tanrı Ganesh onuruna düzenlenen Ganesh Chaturthi Festivali, Hindistan genelinde 10 gün boyunca kutlanıyor. Festival boyunca tanrı Ganesh putları geçici tapınaklara ve evlere yerleştirilerek tapınılıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika

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