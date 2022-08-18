Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor

18.08.2022 14:06
Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor

BANGALORE, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'da yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde zanaatçıların Hindu tanrısı Ganesh'in putları üzerinde çalışmaları da hızlandı.

BANGALORE, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'da yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde zanaatçıların Hindu tanrısı Ganesh'in putları üzerinde çalışmaları da hızlandı. En büyük Hindu festivallerinden biri olan ve tanrı Ganesh onuruna düzenlenen Ganesh Chaturthi Festivali, Hindistan genelinde 10 gün boyunca kutlanıyor. Festival boyunca tanrı Ganesh putları geçici tapınaklara ve evlere yerleştirilerek tapınılıyor.

Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor

Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor

Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor

Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor

Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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