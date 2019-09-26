Bangladeş Başbakanı Hasina'dan uluslararası topluma çağrı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, uluslararası toplumun, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına güvenli şekilde geri dönmeleri için elverişli ortam oluşturulması konusunda Myanmar'a baskı yapması gerektiğini belirtti.

Bangladeş Sangbad Sangstha ajansının haberine göre, Başbakan Hasina, ABD'nin New York kentindeki düşünce kuruluşu "Dış İlişkiler Konseyi"nde (CFR) yaptığı konuşmada, "Arakan krizi, Bangladeş için zorlu bir mücadele. Bu krizin barışçıl ve bir an önce çözümünü istiyoruz. Krizi, Myanmar çıkardı ve çözümü de yine Myanmar'da." dedi.

Hasina, dünyaya, Myanamar'ı Arakanlı Müslümanların topraklarına güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde geri dönüşünü mümkün kılacak şartları oluşturmaya zorlamak için tüm önlemleri alma çağrısında bulundu.

Myanmar hükümetinin, "Arakanlı Müslümanları, planlı bir vahşet yoluyla, Arakan eyaletinden yok ettiğini" söyleyen Hasina, Bangaldeş'in şiddet ve vahşetten kaçan Arakanlılara sınırlarını açtığını ve bu kişilere elinden geldiğince insani destek sağladığını ifade etti.

Hasina, şunları kaydetti:

"Hepinizi, Bangladeş'te bulunan Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etmeye çağırıyoruz. Bu kampları ziyaret ederseniz, onların Myanmar güvenlik güçleri ve bölgede yasa dışı şekilde düzen sağlamaya çalışan kimseler tarafından uğradıkları zulme dair korkunç hikayeleriyle sarsılacağınıza inanıyoruz. Onların kötü durumunun kalbinizi acıtacağını ve bu ıstıraplı kötü vaziyetlerinin bir an önce son bulduğunu görmek isteyeceğinize inanıyorum."

Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş tarafından 22 binden fazla mültecinin isminin Myanmar'a gönderildiği, Myanmar hükümetinin ilk aşamada bunlardan 3 bin 500 kadarının geri dönmesini onayladığı ifade edilmişti.



Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Abul Kalam, Bangladeş'in başkenti Dakka'da aynı gün yaptığı açıklamada, binden fazla aileden 3 bin 500 mültecinin kimliklerinin Myanmar tarafından doğrulandığını vurgulayarak, isimleri Myanmar hükümetince onaylanan Arakanlı Müslümanların isterlerse Myanmar'a geri dönebileceğini dile getirmişti.



Abul Kalam, 22 Ağustos'ta basına yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın geri dönüşüne onay vermesinin ardından Arakanlı Müslümanlardan hiç birinin geri dönmek istemediğini belirtmişti.

İki yıldır 900 bin Arakanlı Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor



Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından Aralık 2018 ile Haziran 2019 arasında en son uydu görüntülerine dayanılarak oluşturulan raporda, Myanmar hükümetinin mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların yeterli olmadığı bildirilmişti.



Geçen yıl kasım ayında, 2 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a dönüş planı, BM koruması olmadan Myanmar'a geri dönmek istemedikleri için askıya alınmıştı.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 900 bin Arakanlı Müslüman'ın yaklaşık iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığını belirterek, bu insanların bir an önce ülkeye dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yapmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.