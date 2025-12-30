Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti - Son Dakika
Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti

Bangladeş\'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti
30.12.2025 10:20
Bangladeş'in ilk kadın başbakanı ve önemli siyasi figürlerinden biri olan Begüm Halide Ziya, 80 yaşında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş'in ilk kadın başbakanı ve ülke siyasetinin etkili figürlerinden biri olan Begüm Halide Ziya'nın, 80 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) tarafından yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ziya'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

UZUN SÜRESİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, taziye açıklamasında, Ziya'nın vefatıyla "ülkenin büyük bir koruyucusunu kaybettiğini" ifade etti. Kalp hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gibi uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki Ziya, kasımda hastaneye kaldırılmış, daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN'DAN TAZİYE MESAJLARI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ziya'nın ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. Şerif, "Pakistan'ın sadık dostu" diye nitelediği Ziya'nın, Bangladeş'in gelişimine katkılarının "kalıcı mirası olduğunu" kaydederek, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziya'nın ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.Modi, Bangladeş'in ilk kadın başbakanı olarak Ziya'nın, kendi ülkesinin gelişmesinin yanı sıra Hindistan ile ilişkilere de önemli katkı sağladığını kaydetti.

BEGÜM HALİDE ZİYA KİMDİR?

Ülkenin bağımsızlık sonrası dönemlerinin ileri gelen isimlerinden biri olan Ziya, Bangladeş'te demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti. Eşi, eski Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman'ın 1981'de öldürülmesinin ardından siyasette öne çıkan isimlerden olan Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde 2 kez başbakanlık yaptı.

Ziya'nın siyasi kariyeri, Bangladeş'in kurucu lideri Şeyh Mücibur Rahman'ın kızı olan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile yaşadığı rekabetle şekillendi. Kariyeri boyunca yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalan Ziya, 2018'de bu kapsamda toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE 2020'DE CEZAEVİNDEN ÇIKARTILDI

Ziya, davaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Ocak 2025'te Yüksek Mahkeme, hakkındaki son davadan da beraat etmesine karar verdi. Sağlık sorunları nedeniyle 2020'de cezaevinden çıkarılan Ziya'nın yurt dışında tedavi taleplerinin, Hasina yönetimi tarafından reddedildiği belirtiliyor. Ziya, Nobel ödüllü Yunus'un izniyle ocakta Londra'ya gitmiş, mayısta Bangladeş'e dönmüştü. Siyasi faaliyetlerden uzak kalsa da ölümüne kadar BNP genel başkanlığını sürdüren Ziya'nın oğlu Tarık Rahman, 2018'den bu yana partinin fiili liderliğini yürütüyordu.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti
