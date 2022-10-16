BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yetkililer, bölgenin Ukhia kentindeki Balukhali mülteci kampında topluluk liderleri 38 yaşındaki Muhammed Enver ve 35 yaşındaki Muhammed Yunus 'un bir grup çete üyesinin bıçaklı saldırısına uğradığını açıkladı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Arakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te mülteci kampında iki Arakanlı Müslüman lider öldürüldü - Son Dakika

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