DAKKA, 15 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da halk, renkli uçurtmalar ve havai fişekler eşliğinde Sakrain Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi. Ghuri Utsob veya Uçurtma Festivali olarak da bilinen etkinlik, Bengal takviminin dokuzuncu ayı olan Poush'un sonunda kutlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te Renkli Sakrain Festivali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?