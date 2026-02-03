Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor - Son Dakika
Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor

03.02.2026 11:20
Bangladeş'te 12 Şubat'taki seçim öncesinde 274 şiddet olayı yaşandı ve endişeler artıyor.

Bangladeş'te 12 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere günler kala 274 şiddet olayı yaşandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, 2024'te çıkan protestolar sonrası geçici hükümetin göreve gelmesiyle, ilk genel seçimlerin şubat ayında yapılacağının duyurulmasının ardından ülkede şiddet olayları hızla artıyor.

Hükümet kaynaklarına göre, son 53 günde seçimlerle ilgili 274 şiddet olayı meydana geldi. Bunlar arasında tehdit, yaralama ve seçim binalarının kundaklanması gibi olaylar yer aldı.

Seçim tarihinin ilan edildiği Aralık 2025 sonundan 26 Ocak'a kadar geçen yaklaşık bir aylık sürede ülke genelinde 16 siyasi aktivistin öldürüldüğü açıklanmıştı. Ülke çapında tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Şerif Osman Bin Hadi, 12 Aralık'ta sokakta silahlı saldırıya uğramış, 18 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

12 Şubat'taki genel seçim öncesinde şiddetin ve can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Seçim

Bangladeş'te seçmenler, 12 Şubat'ta yapılacak seçimlerde 350 sandalyeli meclis için yaklaşık 2 bin aday arasından tercih yapacak. Mecliste çoğunluk sağlanabilmesi için 151 sandalye kazanılması gerekiyor.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) verilerine göre, ülkede 127 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

