Bangladeş'te Seçim Tatili Başladı

Bangladeş'te Temmuz 2024 ayaklanması sonrası 12 Şubat'ta düzenlenecek ilk genel seçim için kampanya dönemi sona erdi ve 3 günlük resmi tatil başladı.

The Financial Express haberine göre 12 Şubat'taki genel seçimlere yönelik kampanya döneminin sona erdiği Bangladeş, 10-11-12 Şubat'ı kapsayan resmi tatile girdi.

Seçim günü toplu taşıma araçlarına getirilecek kısıtlama sebebiyle başkent Dakka dahil birçok kentte binlerce kişi oy kullanma bölgelerine dönmeye çalışıyor.

Bu durum, başkent dahil ülkenin diğer bölgelerini birbirine bağlayan bazı otoyollarda trafik sıkışıklığına neden olurken halk toplu taşıma eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor.

Dakka'da yaşayan seçmen Tabish Mahdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy bölgesine dönüş için bilet bulamadığını belirtti.

Seçimler için Türkiye, ABD, Malezya, Endonezya, Japonya, Pakistan, Rusya, Güney Afrika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yaklaşık 330 gözlemci Bangladeş'te bulunuyor.

Türkiye'den 7 üyeli bir gözlem heyeti, seçim öncesi Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus ile bir araya geldi.

350 sandalye için yaklaşık 2 bin aday yarışacak

Bangladeş'te seçmenler, 12 Şubat'ta yapılacak seçimlerde 350 sandalyeli meclis için yaklaşık 2 bin aday arasından tercih yapacak. Mecliste çoğunluk sağlanabilmesi için 151 sandalye kazanılması gerekiyor.

Ülkede yaklaşık 127 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bangladeş'teki protestolar ve hükümetin düşmesi

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı Temmuz 2024'te öğrencilerin öncülüğünde protestolar başladı.

Yüksek Mahkemenin kontenjan oranlarını düşürmesine rağmen şiddet olaylarının devam ettiği ülkede yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlercesi gözaltına alındı.

Artan şiddet sonrası Başbakan Şeyh Hasina ülkeyi terk ederken 8 Ağustos 2024'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus geçici hükümetin başına geçmişti.