Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Şeyh Hasina Başbakan Olarak Yemin Etti

Bangladeş'te Şeyh Hasina Başbakan Olarak Yemin Etti

1 saat önce

Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan seçimlerin galibi Şeyh Hasina, Başbakan olarak yemin ederek göreve başladı.

Bangladeş'te Şeyh Hasina Başbakan Olarak Yemin Etti, System.String[]
Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan seçimlerin galibi Şeyh Hasina, Başbakan olarak yemin ederek göreve başladı.

Ülke medyasında yer alan habere göre, Şeyh Hasina, lideri olduğu iktidardaki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak'ın parlamentodaki sandalyelerin yüzde 96'sını kazanmasının ardından, yemin ederek göreve başladı.

Seçimleri üçüncü kez kazanan Şeyh Hasina, 46 bakan ve yardımcılarından oluşan kabineye başkanlık edecek.

Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan 11. genel seçimin galibi, parlamentodaki 300 sandalyeden 288'ini kazanan, Büyük İttifak olmuştu.

Seçimlerde bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışmıştı.

Bangladeş'te, yapılan seçimler sırasında çıkan şiddet olaylarında 19 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Aralık, Bangladeş, Güncel
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