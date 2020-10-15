Bangladeş'te tecavüz suçu bulunan 5 kişi idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Bangladeş'te salı günü yürürlüğe giren idam cezasının ardından ilk kez 5 kişiye tecavüz suçundan idam cezası verildi.

Bangladeş'in Tangail kentindeki Bhuapur ilçesinden 15 Ocak 2012'de 15 yaşındaki bir kız öğrenci, bölgedeki yerel karakola giderek, tanımadığı bir adam tarafından kaçırıldığını ve nehir kenarındaki ormanda toplu tecavüze uğradığını ifade etmişti. Tecavüzle bağlantılı olan 5 kişi tutuklanmış ardından 3 kişi kefaletle serbest bırakılmıştı. Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid'in salı günü Kadın ve Çocuk İstismarını Önleme Yasası'nda tecavüz davalarına verilecek en ağır ceza olan müebbet hapis cezasını idam cezası olarak değiştiren kararnameyi imzalamasının ardından küçük kıza tecavüz eden 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Kararnamenin ardından ülkede ilk kez tecavüzden suçlu bulunan kişilere idam cezası verildi.

Savcı Nasimul Akhter bugün yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki kız çocuğuna toplu şekilde tecavüz etmekten suçlu bulunan 5 kişiye kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarını ele almak için kurulan özel bir mahkeme tarafından idam cezası verildiğini duyurdu. Akhter, mahkemenin hükümlülerin her birine 100 bin Taka (bin 80 dolar) para cezası verdiğini ve kaçak durumda olan 3 hükümlü için tutuklama emri çıkardığını aktardı.

Öte yandan Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan Noakhalim bölgesinde geçtiğimiz haftalarda 37 yaşındaki kadın bir çetenin toplu tecavüzüne uğramıştı. Tecavüz anına ait videoların sosyal medyaya düşmesinin ardından halk sokaklara dökülmüştü. Polis, olaya karışan 8 kişiyi tespit ederek tutuklamıştı. Protestolar sırasında halk, tecavüz davalarında hızlı yargılama ve cezaların ağırlaştırılması talebinde bulunmuştu. - DAKKA