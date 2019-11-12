Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Kazanın, trenlerden birinin raydan çıkması ve başka bir trene çarpmasıyla meydana geldiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Öte yandan, trenin 3 vagonunun raydan çıktığı, vagonlardan bazılarında sıkışanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.