Son Dakika › Dünya › Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü, 60'tan fazla yaralı - Son Dakika Dünya
Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü, 60'tan fazla yaralı
7 saat önce
Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Kazanın, trenlerden birinin raydan çıkması ve başka bir trene çarpmasıyla meydana geldiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Öte yandan, trenin 3 vagonunun raydan çıktığı, vagonlardan bazılarında sıkışanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.
Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı Ölen eski ingiliz istihbarat subayının eşi: intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor