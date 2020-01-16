Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanlar için hazır olduğunu öne sürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanlar için hazır olduğunu öne sürdü - Son Dakika

Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanlar için hazır olduğunu öne sürdü

5 saat önce

Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman için hazır olduğunu belirtti.

Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanlar için hazır olduğunu öne sürdü, System.String[]

Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman için hazır olduğunu belirtti.

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanların yaşaması için hazırlandığını belirterek, Ada'da sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini ifade etti.

Talukder, Ada'nın 100 bin Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü.

Cox's Bazar'daki hükümet yetkilisi Kemal Hüseyin, Arakanlı ailelerinin Ada'ya taşınması için ikna çabalarının devam ettiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gönderilmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleri aracılığıyla yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi
Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 04:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanlar için hazır olduğunu öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]