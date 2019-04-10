Son Dakika Haberleri: Banka Kasasındaki Altınlar ile 150 Bin Lira Alan Dolandırıcılar Adliyede

Banka Kasasındaki Altınlar ile 150 Bin Lira Alan Dolandırıcılar Adliyede

1 saat önce

Muğla'da telefonla ile aradıkları kardeşleri terör örgütünün adlarına kredi kartı çıkarttığını söyleyerek korkutup kandırarak 150 bin lira para ile banka kasasında bulunan yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Banka Kasasındaki Altınlar ile 150 Bin Lira Alan Dolandırıcılar Adliyede, System.String[]
Muğla'da telefonla ile aradıkları kardeşleri terör örgütünün adlarına kredi kartı çıkarttığını söyleyerek korkutup kandırarak 150 bin lira para ile banka kasasında bulunan yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'da yaşayan Ö.B. (82) ve kardeşi G.B.'yi (94) telefonla arayan dolandırıcılar terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alışveriş yaptıklarını söyleyerek korkutup kandırarak banka hesabınızı inceleyeceklerini söyledi ve önce 100 bin lira parayı evinin önünden elden teslim aldı. Dolandırıcılar daha sonra 50 bin lira daha parayı elden teslim aldılar. Dolandırıcılar aldıkları toplam 150 bin lira parayla da yetinmeyip söz konusu kardeşlerin bankadaki kasada bulunan 70 adet altın bilezik, 60 adet çeyrek altın, 100 adet cumhuriyet altınını belirledikleri adreste elden teslim alıp kayıplara karıştılar. Muğla'da polis ekipleri, şikayet üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Mehmet S. ve Umut S.'nin kimliğini tespit etti. 2 zanlı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet S. ve Umut S.'niın üzerilerinde 20 bin lira para ele geçirildi. Mehmet S. ve Umut S. Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin Muğla Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verecekleri öğrenildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
Muğla, 3. Sayfa
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