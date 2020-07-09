Bankacı eşini öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Bankacı eşini öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu

Bankacı eşini öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istemi İstanbul Fatih'te bankacı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erhan Baykan'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bankacı eşini öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu

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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istemi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bankacı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erhan Baykan'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, eşini öldürdüğü anlaşılmasın diye telefonuna mesajlar attığını söyleyen şüphelinin, 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Fatih'te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı 2 yaşında bir kız çocuk annesi, bankacı eşi Pınar Baykan'ı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erhan Baykan'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Baykan'ın 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli eşini öldüren şahıslardan şikayetçi olacağını söyledi

Maktul Pınar Baykan'ın babası C.U.'nun iddianamede yer alan ifadesinde, olay tarihinde sabah saat 07.30 sıralarında şüpheli Erhan Baykan'ın torunlarını kendilerine bıraktığı, aynı gün eşi N.U.'nun kendisine kızları Pınar Baykan'dan haber alamadıklarını söylediği ve eve gidip kontrol etmesini istediği, kızını giderken aradığı ancak ulaşamadığı, ikamete gittiğinde kendisinde bulunan anahtar ile kapıyı açtığı, içeri girdiğinde kızı Pınar Baykan'ı kanlar içinde salonda yatarken gördüğü, nabzını kontrol ettiği ancak nabzının atmadığı, şüpheliyi arayarak ambulansı çağırmasını istediği, olay yerine gelen görevlilerin kızını kontrol edip, bıçaklanarak öldüğünü söylediği, olay yerine gelen şüphelinin ise maktulü öldüren şahıslardan davacı olacağını söylediği anlatıldı.

Maktul ile bir süredir mesafeli olduklarını dile getirerek olay gününü anlatan şüpheli Erhan Baykan ifadesinde, 5 Mart tarihinde maktulün kendisini telefon ile oynarken görünce tavır aldığını, bu durumdan dolayı tartıştıklarını, ertesi gün sabah saat 06.50'de uyanarak kızlarını maktulün annesi N.U.'ya götürmek üzere evden çıktığını, kızını götürürken cep telefonunu evde unuttuğunu anladığını, kızını bıraktıktan sonra eve gittiğini, bu esnada maktulün mutfakta bıçak ile patates doğradığını, akşamdan kalan tavır nedeni ile eşine sarıldığını ancak eşinin kendisini ittiğini kaydetti.

İfadesinde kanlı kıyafetini poşete koyarak evden çıktığını belirtti

Maktul Pınar Baykan'ın kendisi ile bıçağı sallayarak konuştuğunu belirten şüpheli Erhan Baykan, maktule, 'ne yapacaksın bıçağı bana mı saplayacaksın' dediğinde maktulün kendisine, 'düşünmüyor değilim' dediğini, tartışma üzerine maktulün elinden bıçağı aldığını, itiş kakış şeklinde salona gittiklerini, bu esnada maktulün göğsüne doğru bıçağı üç kez salladığını, bıçağın maktule saplandığını, maktul yere düştükten sonra mutfağa giderek doğranmış patatesleri, bıçağı ve üzerinde bulunan kanlı kıyafetini poşete koyarak evden çıktığını, poşeti evin 3-4 sokak altındaki çöp konteynerine attığını belirtti.

Olayın ardından eşinin telefonuna mesajlar attı

Şüpheli Erhan Baykan'ın iddianamede yer alan ifadesinde, yaşanan olayın ardından iş yerine giderek bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği, bu esnada maktulün cep telefonuna şüphe görünmemesi için mesajlar attığı, eve gittiğinde eşinin öldüğünü öğrenince yere yığıldığı ve maktulü öfke ile bıçaklayarak sonrasında pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, maktul ile şüphelinin mutfakta tartışmaya başladıkları, şüphelinin olay sonrası bulunamayan bıçağı maktulün elinden aldığı ve salonda bıçakladığı maktule birden fazla kez saplamak sureti ile ölümüne neden olduğu, bu kapsamda 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işlediği anlatıldı.

Şüpheli Erhan Baykan'ın 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul, Baykan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bankacı eşini öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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