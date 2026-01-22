Bankacılık Mevduatı 28 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 28 Trilyon Liraya Ulaştı

22.01.2026 15:23
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 16 Ocak'ta 504 milyar lira artarak 28 trilyon 625 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 504 milyar 670 milyon 265 bin lira artışla 28 trilyon 625 milyar 389 milyon 559 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Ocak ile biten haftada yüzde 1,8 artışla (504 milyar 670 milyon 265 bin lira) 28 trilyon 120 milyar 719 milyon 294 bin liradan 28 trilyon 625 milyar 389 milyon 559 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 2,9 artarak 15 trilyon 594 milyar 869 milyon 61 bin liraya çıkarken yabancı para (YP) cinsinden mevduat önceki seviyesinin yüzde 1,6 üzerinde 9 trilyon 577 milyar 900 milyon 458 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 260 milyar 34 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 222 milyar 606 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 16 Ocak itibarıyla 548 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 azalışla 5 trilyon 622 milyar 977 milyon 420 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 683 milyar 745 milyon 308 bin lirası konut, 49 milyar 384 milyon 352 bin lirası taşıt, 2 trilyon 178 milyar 91 milyon 601 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 711 milyar 756 milyon 159 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 16 Ocak ile biten haftada 46 milyar 379 milyon 215 bin lira artarak 22 trilyon 451 milyar 966 milyon 514 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

