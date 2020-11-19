Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

19.11.2020 14:35
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 121 milyar 124 milyon lira azalarak 3 trilyon 575 milyar 701 milyon liraya indi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 121 milyar 124 milyon lira azalarak 3 trilyon 575 milyar 701 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Kasım ile biten haftada 121 milyar 576 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 696 milyar 825 milyon liradan 3 trilyon 575 milyar 701 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 190 milyar 120 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 5,2 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 474 milyar 474 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Kasım ile biten haftada 3 milyar 76 milyon lira artarak 673 milyar 605 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 279 milyar 453 milyon lirası konut, 11 milyar 90 milyon lirası taşıt ve 383 milyar 63 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 631 milyon lira gerileyerek 592 milyar 530 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artarak 140 milyar 714 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 424 milyon lirası taksitli, 78 milyar 289 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 922 milyon lira azalarak 150 milyar 341 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 303 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 101 milyon lira artarak 747 milyar 373 milyon lira oldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı - Son Dakika Ekonomi


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