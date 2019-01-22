Bankalar Bitcoin Madenciliğinden Daha Fazla Elektrik Harcıyor"

ABD
Pittsburgh Üniversitesinden Dr. Katrina M. Kelly-Pitou, bankaların tükettiği elektriğin kripto para madenciliğinin sebep olduğu elektrik tüketiminden daha endişe verici olduğunu söyledi.
Gazeteci ve kripto para birimleri hizmeti şirketi Ocuis ortağı Ethan Lou, The Guardiana kripto para birimleri madenciliğinin yol açtığı elektrik tüketimi hakkında yazdığı yazıda, petrol endüstrisinde olduğu gibi Bitcoin ile uğraşan herkesin doğa düşmanı olarak adlandırılacağını ileri sürdü.
Yazısında Bitcoini petrolle karşılaştırarak iki endüstride de tarafların manipüle edildiğini savunan Lou, Belki bugün değil, ama bir gün petrol çevrecilerin hedefi olmaktan çıkabilir. Yeni doğa düşmanı Bitcoin olacak dedi.
Elektrik tüketiminin artması nedeniyle çeşitli kripto para birimi madencilik tesisisin kapanmasının da endişe verici olduğuna dikkat çeken Lou, kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla şirketlerin de madencilik eylemlerine devam etmek isteyebileceğinin altını çizdi.
Lounun yazısının ardından Pittsburgh Üniversitesinde Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Kelly-Pitou, yazdığı yazıda bankacılık işlemlerinin tükettiği elektrik miktarına dikkat çekerken, Bitcoinin harcadığı elektrik için endişelenmeyi bırakın dedi ve ekledi: "Bankacılık işlemleri yıllık tahmini olarak 100 terrawatt elektrik tüketiyor. Bitcoin teknolojisi ise şu anki piyasa büyüklüğünün 100 katına ulaşsa bile tükettiği enerji, bankaların harcadığı elektrik miktarının yalnızca yüzde 2.0sine denk gelir" dedi.
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