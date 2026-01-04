Aksaray'ın Eskil ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İkizce Yaylası'nda Yusuf Cankurtaran (20), banyoda bulunan elektrikli sobanın akımına kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cankurtaran'ın Nevşehir'de üniversite okuduğu, ziyaret için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Banyoda Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.