Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti - Son Dakika
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Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti

19.05.2022 14:48

Avcılar'da bar sahibi Çağdaş Emre Elçi'nin, Gurbet T. adlı kadına, "sensiz yaşayamam" diyerek elindeki silahı verip tetiği çekmesini istediği ileri sürüldü. Silahı ateşleyerek Elçi'yi öldüren evli ve 2 çocuklu kadın, cinayeti işlediğini kabul etti.

Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre Elçi (28)'ye tabanca ile ateş etti. Elçi kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAR SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak Elçi hayatını kaybetti. Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

"BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bar sahibi adam, genç kadına 'sensiz yaşayamam' diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti - Son Dakika


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