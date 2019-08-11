Baraj gölünde boğuldu
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Elazığ'da baraj gölüne giren kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Elazığ'da baraj gölüne giren kişi boğularak yaşamını yitirdi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:31 Kaynak: AA
Pertek Feribot İskelesi yakınlarında 4 arkadaşı ile pikniğe giden Oralcan Togtay (26) yüzmek için Keban Barajı Gölüne girdi.
Bir süre sonra Togtay'ın suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu jandarmaya haber verdi.
Jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu sudan Togtay'ın cansız bedeni çıkarıldı.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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