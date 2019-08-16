Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde boğulma
Son Dakika Güncel Haber

Baraj gölünde boğulma

29 dakika önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Orhan Barışan (21), ilçeye bağlı Atabey İskelesi mevkisinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.
Bir süre sonra Barışan'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Barışan'ın cesedi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.
Ceset olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Karakaya Baraj Gölü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na Yeni Parti Tepkisi: Yaptıkları Yanlış
Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi ABD ile müzakerelere başlayan Taliban liderinin kardeşi cami saldırısında öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde boğulma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]