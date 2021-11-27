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Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! - Son Dakika

Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!

27.11.2021 12:23

Muş'ta bulunan ve günden güne su seviyesi düşen Alparslan-1 Barajı'ndaki suların çekilmesiyle birlikte zemindeki yapılar, mezarlıklar ve köprüler ortaya çıktı.

Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte artık etkisini iyice gösteren kuraklık, barajlarımızı tehdit ediyor.Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinin büyük ölçüde düşmesi sonucu zemindeki yapılar, mezarlıklar ve köprüler ortaya çıktı.

KÖPRÜLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

1995 yılında Varto ve Bulanık ilçeleri arasında temeli atılan, 2008 yılında su tutamaya başlayan ve yılda 500 milyon kilovatsaat enerji üreten Alparslan-1 Barajı'nın doluluk oranı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 44 seviyesine düştü. Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluşurken, baraj suyu altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki eski yapılar, mezarlar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından mezarlıklar çıktı

"7 AYDIR YAĞMUR YAĞMADI"

Vatandaşlardan Bekir Güler, ilkbahardan bu yana köylerinde pek yağış olmadığını söyledi. Su altında kalan Gülçimen köyü ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü, yol ve evlerin açığa çıktığını belirten Güler, "Bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle Alparslan-1 Baraj suyunun çekilmiş olması sonucu başta eski mezarlıklar olmak üzere suyun altında kalan birçok yapı gün yüzüne çıkmış. Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadı. Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda" dedi.

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından mezarlıklar çıktı

SU SEVİYESİ 20 METRE DÜŞTÜ

Dokuzpınar köyünde yaşayan Ferhat Bayraktar ise yaşanan kuraklıktan dolayı barajdaki su seviyesinin yaklaşık 20 metre kadar düştüğünü ifade etti.

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından mezarlıklar çıktı
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!

Erentepe, Enerji, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! - Son Dakika


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