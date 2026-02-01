Barak'ın Epstein ile Trump'ı İkna Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barak'ın Epstein ile Trump'ı İkna Girişimi

01.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Barak, Epstein'den Trump'ı İsrail basınına röportaj vermeye ikna etmesini istedi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'den ABD Başkanı Donald Trump'ı İsrail basınına röportaj vermeye ikna etmesi için yardım istediği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından belgelerde, eski İsrail Başbakanı Barak'ın 2016'da gönderdiği bir e-posta da yer aldı.

Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail basınına röportaj vermesini sağlamak için Epstein'i ikna etmeye çalıştığı e-postada Kanal 2'nin Hillary Clinton ile bir röportaj ayarladığını belirterek, Trump'ın Kanal 10'da benzer bir röportajla ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

Barak'ın, İsraillilerin ve özellikle İsrail'deki ABD vatandaşlarının büyük çoğunluğunun bu röportajı izleyeceğini kaydederek "ABD'ye önde gelen sunucularını, yetenekli ve pozitif bir (sarışın) bayanı göndermeye hazırlar." ifadesini kullanması dikkati çekti.

İsrail basını, yazışmanın 2016 yılında Clinton ile Trump arasındaki seçim yarışı sırasında yaşandığını, bu girişimin hiçbir zaman hayata geçmediğini ve "sarışın kadın"ın Trump ile röportaj yapma fırsatı bulamadığını kaydetti.

Barak'ın Epstein ile mahkumiyetinden sonra dahi yakın bağları olduğu belirtildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, İsrail, Güncel, Finans, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barak'ın Epstein ile Trump'ı İkna Girişimi - Son Dakika

Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 01:03:23. #7.11#
SON DAKİKA: Barak'ın Epstein ile Trump'ı İkna Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.