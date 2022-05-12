Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

12.05.2022 10:07

Edirne'de barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sazlıdere köyünde Cemalettin Solakoğlu'ın (56) kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı, jandarma da güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çalışmalar sırasında Solakoğlu'nun cenazesine ulaştı.

Cenaze, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Tamamen yanan baraka kullanılamaz hale geldi.

Solakoğlu'nun baktığı 2 köpek, enkaz halindeki barakanın başından ayrılmadı. Olay yerine gelen köy sakinleri, köpeklere ekmek vererek besledi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Esen, AA muhabirine çok üzüldüklerini söyledi.

Solakoğlu'nu tanıdıklarını belirten Esen, "İyi bir insandı. Her insana yardıma giderdi yevmiyeyle. Yazık oldu." dedi.

Bayram Özdemir de Solakoğlu'nun baktığı köpeklerin barakanın başından ayrılmadığını ifade etti.

Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi
Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi
Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi
Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

YORUMLAR
500
Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Tekirdağ'daki Üniversite Hastanesinde Yangın Çıktı Tekirdağ'daki Üniversite Hastanesinde Yangın Çıktı

Sazlıdere, İtfaiye, Yangın, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Gültekin Uysal: Süleyman Soylu, FETÖ propagandası sürecinde yer almasının ardından AK Parti'ye katıldı
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
09:43 Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement