'Barbarların Avrupa'yı İstilası' kitabı Bibliyofil'de - Son Dakika

'Barbarların Avrupa'yı İstilası' kitabı Bibliyofil'de
29.05.2021 15:30
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği 'Bibliyofil'in yeni bölümüne Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yusuf Akbaba konuk oldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği 'Bibliyofil'in yeni bölümüne Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yusuf Akbaba konuk oldu.
John B. Bury'nin 'Barbarların Avrupa'yı İstilası' isimli kitabını Bibliyofil için değerlendiren Arş. Gör. Yusuf Akbaba, kitabın Roma'nın yıkılışına ve özellikle Germenlerle olan ilişkilerine odaklandığını belirtti. Kitabın sade bir dille yazıldığının altını çizerek tarihe ilgi duyan her kesin okuyabileceği bir eser olduğunu söyledi. Türkiye'de alışılmış tarih okumalarının Türk tarihine odaklandığını belirten Arş. Gör. Akbaba Barbarların Avrupa'yı İstilası eserinin okuru farklı bir kültüre ve döneme götürdüğünü ifade etti. - ESKİŞEHİR
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