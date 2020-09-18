Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan edildi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan edildi

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan edildi, System.String[]

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Navtex ilanında şu ifadelere yer verildi: "1. Sismik çalışmalar, R/V Barbaros Hayrettin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemiler tarafından 18 Eylül 2020 saat 21.01'den 18 Ekim saat 20.59'a kadar aşağıdaki sahalarda yapılacaktır.

34 12.97 K - 034 13.80 D

34 21.73 K - 034 25.42 D34 51.00 K - 034 48.20 D34 41.28 K - 034 47.92 D34 17.82 K - 034 30.28 D34 05.18 K - 034 13.82 D5 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. Bu bildiri 18 Ekim 2020 saat 20.59'da yürürlükten kaldırılacaktır."


Barbaros Hayrettin Paşa, araştırma, Akdeniz, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan edildi - Son Dakika

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