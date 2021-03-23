Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı - Son Dakika

Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı

23.03.2021 11:21
Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı, System.String[]

Manavgat Belediyesi, Yayla ve Emek Mahallelerini birbirine bağlayan Barbaros Caddesi Kentsel Çevre Düzenleme projesinin açılışını yaptı.

Manavgat Belediyesi, Yayla ve Emek Mahallelerini birbirine bağlayan Barbaros Caddesi Kentsel Çevre Düzenleme projesinin açılışını yaptı. Bölgeyi modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturacak olan büyük cadde ve çevre düzenleme projesi, kaldırım taşlarının sökülmesiyle başladı.

Manavgat Belediyesi, Barbaros Caddesi düzenleme projesinin ilk çalışmasına kaldırım taşlarını sökerek başladı. Cadde düzenleme çalışmalarının ilk etabında aydınlatma direkleri yer altına alınacak. Manavgat Belediyesi ekipleri çalışmalarını öncelikle CLK Enerji Akdeniz Elektrik İdaresi ile paralel olarak yürütecek. Manavgat Belediyesi'nin köklü düzenleme yapacağı cadde üzerinde ticari faaliyetlerin yoğun olarak devam etmesinin yanı sıra Cuma Pazarı, Cumhuriyet Polis Karakolu, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu da bu bölgede bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 1.8 km uzunluğundaki caddede 16 bin metrekarelik sert zemin döşemesi yapılacak. Cadde engelli vatandaşların kullanımına da uygun hale getirilecek.

"Çevre düzenlemesiyle güzelleşecek"

Proje kapsamında, ana cadde üstünde bulunan eski bina cepheleri yeniden tasarlanarak, gölgeliklerin revizyonu ile daha modern bir görüntüye kavuşacak. Bölgede park sorunu olması nedeniyle 270 aracın park etmesine imkan verecek. Ceplerin oluşturulmasının yanı sıra, kent mobilyaları ve dekoratif aydınlatmalarla ana cadde planlı bir görünüme kavuşmuş olacak. Manavgat Belediyesi, Akdeniz'in simgesi turunç ağaçlarını da kaldırımlara dikecek. Ayrıca, elektrik hatları da yer altına alınarak mevcut cadde, daha yeşil ve daha modern olacak.

"Kentimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Emek ve Yayla Mahallelerini birbirine bağlayan caddenin kentin en önemli ana arterlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Başkan Sözen, "Barbaros Caddesi çevre düzenleme projemizin tamamlanmasıyla birlikte, bölgemiz hem modern bir yapıya kavuşmuş olacak hem de ulaşım açısından düzenli ve güvenli olacak. Hızla büyüyen Manavgat'ımızı, kentsel düzenleme çalışmaları ile en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite öğrencilerinin ve turizm çalışanlarının da yoğun olarak ikamet ettiği mahallelerimizde ilk çalışmamızı bugün başlattık. Caddemizde güvenli yaya arterleri, aydınlatmanın yeterli olması, esnafların ticari faaliyetlerinin canlanması, alışveriş ve gezintinin cazip hale gelmesini hedefliyoruz. Projemiz, kentimize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı

Manavgat, Akdeniz, Enerji, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barbaros Mahallesi'nde kentsel çevre düzenlemesi başladı - Son Dakika


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