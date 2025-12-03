Barcelona, Atletico'yu 3-1 ile geçti - Son Dakika
Barcelona, Atletico'yu 3-1 ile geçti

03.12.2025 01:20
Barcelona, Atletico Madrid'i 3-1 mağlup ederek puanını 37'ye çıkardı. Lewandowski penaltı kaçırdı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti. Camp Nou Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Alejandro Baena ve Raphinha'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

PENALTI KAÇTI

Ev sahibi ekibin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Dani Olmo ile öne geçen Barcelona, 90+6. dakikada Ferran Torres'in golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

PUAN DURUMU

Barcelona bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Atletico Madrid, Barcelona, Camp Nou, Futbol, Spor

