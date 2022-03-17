SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi - Son Dakika
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SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi

17.03.2022 14:25

Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdiİSTANBUL,(DHA) - Barcelona Başkanı Joan Laporta, rövanş maçı öncesinde Burak Elmas ile birlikte Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi

İSTANBUL,(DHA) - Barcelona Başkanı Joan Laporta, rövanş maçı öncesinde Burak Elmas ile birlikte Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Burak Elmas ve Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu ile birlikte liseyi gezen Laporta'ya Galatasaray Spor Kulübü'nün kurulduğu sınıf, kütüphane ve konferans salonu gösterildi.

Kulübün kuruluş hikayesinin başladığı sınıfı inceleyen Barcelona Başkanı Laporta, öğrencilerle kısa süreli sohbetler edip fotoğraf çektirdi. Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta'ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas'a plaket verdi. Laporta ve Burak Elmas, daha sonra Galatasaray Lisesi'nin karşısında bulunan Galatasaray Müzesi'ne geçti. İki başkan, müğze turunun ardından Galatasaray Lisesi ve Boğaz manzarası eşliğinde Türk kahvei içti.

Laporta'nın ziyaretiyle ilgili konuşan Burak Elmas; Barselona'da konuşurken kendisine Galatasaray'ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık" dedi.

Laporta ise ziyeretten etkilendiğini belirterek, "Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Barselona'dayken Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp 'Galatasaray bir kulüpten daha öte' demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Duygusal anlar yaşadım, Galatasaray'ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta'ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas'a plaket verdi.

SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi
SPOR Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu liseyi gezdi

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Kaynak: DHA

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