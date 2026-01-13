Barcelona, İspanya Süper Kupası\'nı Kazandı

Real Madrid'i 3-2 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi olan Barcelonalı futbolcular, ülkelerine döndükleri Türk Hava Yolları (THY) tarafından icra edilen özel uçuşta, kupayla kutlama yaptı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçın galibi Barcelona, THY tarafından icra edilen özel uçuşla İspanya'ya döndü.

Kupa sevincini uçakta da yaşayan futbolcular, havaya kaldırdıkları kupayı elden ele gezdirerek, uçak içinde fotoğraf çektirdi.

Dün akşam oynanan maçta Barcelona, 73. dakikada Raphinha'nın golüyle 3-2 öne geçmişti. El Clasico'da başka gol olmayınca sahadan 3-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nın sahibi olmuştu.