Barcelona'nın Ölümcül İkilisi: Messi ve Suarez
Barcelona forması ile 10. yıllarını dolduran Messi ve Suarez bu süre boyunca Katalan ekibinin formasıyla büyük başarılara imza attılar. Saha içinde ve dışında adeta kardeş gibi olan ikilinin bu ilişkisi onları Avrupa'nın en ölümcül ikilisi haline getirdi. Geride kalan 6 sezonda takımın toplamda attığı 854 golün 675 tanesinde rol oynadı.
Barcelona forması ile 10. yıllarını dolduran Messi ve Suarez bu süre boyunca Katalan ekibinin formasıyla büyük başarılara imza attılar. Saha içinde ve dışında adeta kardeş gibi olan ikilinin bu ilişkisi onları Avrupa'nın en ölümcül ikilisi haline getirdi. Geride kalan 6 sezonda takımın toplamda attığı 854 golün 675 tanesinde rol oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:08
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