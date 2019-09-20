Barcelona'ya şok! Antoine Griezmann...

Atletico Madrid kulübü, Barça'nın 28 yaşındaki santrforla sözleşme imzalamasının ardından bir açıklama yayımlayarak oyuncu için 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiğini ve bunun için yasal yollara başvurduklarını duyurmuştu.



Katalan devini La Liga şampiyonluğu için mücadele ettikleri dönemde kendi oyuncularını ayartmakla suçlayan Madrid ekibi, Barcelona'nın Griezmann ile anlaştığı tarihte yıldız futbolcunun serbest kalma bedelinin 120 değil, 200 milyon euro olduğunu öne sürmüştü.



İki kulüp arasındaki dava süreci devam ederken Katalan gazetesi El Mundo Deportivo'nun bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberse gündeme bomba gibi düştü.



Griezmann'ın kız kardeşi Maud, babası Alain ve avukatı Sevan Karian ile olan yazışmalarının kayıtlarına ulaşan gazete, transfer görüşmelerinin Atletico'nun iddia ettiği gibi Mart ayında başladığını ortaya çıkardı.



Söz konusu yazışmalarda dünyaca ünlü santrforun ailesi ve danışmanlarına ödenecek 14 milyon euro tutarındaki komisyon bedelinden bahsedildiği öğrenilirken Griezmann'ın kulübü Atletico'ya haber vermeden Barcelona'yla anlaşmasının çok büyük bir yaptırıma sebep olabileceği belirtildi.