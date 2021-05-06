Barınaktaki 72 ayının da ismi var - Son Dakika

Barınaktaki 72 ayının da ismi var

06.05.2021 09:58
Barınaktaki 72 ayının da ismi var, System.String[]

BURSA'da Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 72 ayının da ismi bulunuyor.

BURSA'da Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 72 ayının da ismi bulunuyor. Ayılara genellikle, hareketleri, renkleri ve fiziklerine bakılarak isim verildiğini söyleyen Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Umut ismini, gözleri silahla yaralanıp, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk" dedi.

Karacabey'de 1994 yılında kurulan, günümüzde bakıma muhtaç ayıların doğal ortamlarında yaşadığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, toplam 72 ayı bulunuyor. Yetkililer, barınağa getirilen ayılara, hareketleri, renkleri ve fiziklerine bakılarak isim veriyor. Ayılara, 'Brütüs, Hüsçük, Derya, Nazo, Umut, Cesur, Atılgan, Bitirim, Kocabaş, Mülayim, Depdep, Sindy, Arım, Balım, Gece ve Boncuk' gibi isimler verdiklerini söyleyen Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, "Umut ismini, gözleri silahla yaralanıp, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk. Diğerlerinde de bu şekilde ad verdik" dedi.

'MİZAÇLARI İSİMLERİ KOYMAMIZDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

Barınakta 72 ayının bulunduğunu belirten Azizcan Sezer, "Bunların 62'si yetişkin, 6 tanesi yavru. Barınağımızda bulunan tüm bozayıların ismi bulunuyor. Buraya bozayılar yavruyken geldiklerinde, davranışlarına göre, karakterlerine ve görünüşlerine göre bakıcılarımız tarafından isim koyuluyor. Yaklaşık 5 yıl önce merkezimize ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak bir bozayı getirildi. Yaptığımız kontrollerde görme yetisinin kaybolduğunu ve yüzünün belli yerlerinde felç şekillendiğini tespit ettik. Tedavisini yaptık, görmese de hayata tutundu. Biz de onun yaşama azmine karşılık 'Umut' ismini verdik. O günden beri merkezimizde bulunuyor. Ona özel bakım uyguluyoruz. Yine Artvin'de insanlar tarafından kurulan bir kapanda ayağı parçalandığı için operasyon ile ayağı ampute edilen ayı merkezimize nakledildi. İlk geldiği zaman biraz uyum problemi yaşadı. Sonrasında bakım sürecinde ortama alıştı. Çok atılgan ve hareketliydi. Biz de o yüzden ismini 'Cesur' koyduk. Adlarını koymamızda mizaçları önemli bir faktör oluyor. İsimlerinden en öne çıkanları Nazo, Bitirim, Atılgan, Memo, Derya, Berivan, Mülayim, Sindi, Depdep, Gece. Bunlar bizim ayılara koyduğumuz isimlerden bazıları" diye konuştu.


Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var
Barınaktaki 72 ayının da ismi var

Rehabilitasyon Merkezi, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barınaktaki 72 ayının da ismi var - Son Dakika


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