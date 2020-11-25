Barış Atay'a saldırı davasında sanıklara tahliye - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanık tahliye edildi. Duruşmada konuşan Barış Atay, "Olay kesinlikle yol verme kavgası değildir. Sanıkların politik kimliğimi bildiklerini düşünüyorum" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Kadıköy'de 31 Ağustos'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuklanan Ömür Canpolat (35), Çağlar Baş (23) ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın (23) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci celseye, tutuklu 3 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Barış Atay ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"POLİTİK KİMLİĞİMİ BİLDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay, olay günü arkadaşıyla bir mekanda buluştuklarını söyleyerek, "Mekandan ayrılıp 30 metre kadar yürüdükten sonra arkamdan ayak seslerini duydum. Sonra bir anda bir şahıs arkamdan boğazıma sarılıp bana sinkaflı sözlerle küfür ederek, 'vatan haini, şerefsiz' diyerek yumruk atmaya başladı. Ben yerdeyken kapandım. Sanıklar o şekilde tekme ve yumruklarla beni darp etmeye devam ettiler. Çevreden bir şahıs 'polisi aradım' deyince sanıklar kaçmaya başladı. Olay kesinlikle yol verme kavgası değildir. Sokak geniş bir sokaktı. Ben sanıkları tanımıyorum. Sanıkların beni tanıyıp tanımadıklarını bilmiyorum. Sanıkların politik kimliğimi bildiklerini düşünüyorum" diyerek şikayetçi olduğunu kaydetti.

Barış Atay'ın avukatı Şerif Özgür Urfa, sanıkların olayın başından bu yana gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarını söyleyerek, "Bizim çabalarımız ile firari olan sanık Osman Avşar hakkında iddianame düzenlenmiştir. Bu da eylemin organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddiamızı desteklemektedir. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" dedi. Bunun üzerine söz alan sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ömür Canpolat, Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyelerine karar verdi. Sanıkların yurt dışına çıkışları yasaklandı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TİP Milletvekili Barış Atay'ın arkadaşıyla birlikte 31 Ağustos saat 01.00 civarında Kadıköy'de bir mekana gittiği, mekandan çıkıp yürüdüğü sırada Ömür Canpolat'ın arkasından koşarak Atay'a bağırarak saldırdığı anlatılmıştı. Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada Çağlar Baştan, Çağrı Hasan Çalışkan'ın ve Osman Avşar'ı daha gelerek saldırdıkları belirtilerek, Atay'ın yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları, daha sonra olay yerinden kaçtıkları kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Ömür Canpolat'ın "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar, diğer şüpheliler Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın ise "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)