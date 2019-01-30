Son Dakika Haberleri: Barış Manço İçin Şehir Hatları'ndan Özel Sefer

Barış Manço İçin Şehir Hatları'ndan Özel Sefer

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Barış Manço'yu vefatının 20. yılın özel bir etkinlikle anacak.

Barış Manço İçin Şehir Hatları'ndan Özel Sefer, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Barış Manço'yu vefatının 20. yılın özel bir etkinlikle anacak.

İBB Şehir Hatları'na ait Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi ve 7'den 77'ye tüm sevenlerinin katılımıyla mezarının bulunduğu Kanlıca'ya 3 Şubat'ta bir sefer yapacak.

Müzisyenlerin de yer alacağı vapur, 10.30'da Kadıköy'den hareket ederek Beşiktaş'a uğrayacak ve 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne varacak.

Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında 1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilecek.

Kabir ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri unutulmaz eserleri hep birlikte seslendirecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma seferinde ayrıca, İzmir'li Barış Manço severlerin kurduğu "İz Manço" ekibi de canlı performansıyla bir Barış Manço konseri verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Kanlıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço, Kültür Sanat
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