Son Dakika Haberleri: Barış Manço'nun Babası Muhittin Kocataş'a Veda

Barış Manço'nun Babası Muhittin Kocataş'a Veda

44 dakika önce

Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Manço'nun Babası Muhittin Kocataş'a Veda, System.String[]
Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş bugün son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Kocataş'ın yakınları ve sevenleri cenazeye katıldı. Cenazeye katılan Doğukan Manço, Batıkan Manço, İnci Manço İlbay ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Kocataş'ın cenazesi Beykoz'daki İskenderpaşa Camii'nde öğle namazının kılınmasının ardından Kanlıca Mezarlığında bulunan aile kabristanındaki Barış Manço'un mezarının yanına defnedildi.

(Zeki İpek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Beykoz, Barış Manço, Güncel
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