Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına inceleme
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına inceleme

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına inceleme

35 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına inceleme, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürerken Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.


Başsavcılığın talimatıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alınan Hakan Demir'in ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Hakan Demir, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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