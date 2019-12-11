Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı

6 saat önce

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan 8 terörist, Şanlıurfa'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı, System.String[]

PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü üyelerine yönelik Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan 8 terörist, Şanlıurfa'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinden 11.12.2019 günü adli mercilere sevk edilen 8 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
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