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Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı - Son Dakika

Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

11.02.2022 12:42
Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir sığınağı ortaya çıkararak, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/ PKK'ya ait bir sığınağı ortaya çıkararak, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Abyad ilçe merkezinde metruk bir binaya şüpheli kişilerin girdiğinin tespit edilmesi üzerine, SMO'ya bağlı Askeri Polis güçleri binada detaylı arama yaptı.

Sığınakta yapılan aramada YPG/PKK'nın kullandığı RPG-7 silah ve mühimmatları ile keskin nişancı tüfeği ve telsizler ele geçirildi.

Rasulayn'da da YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırmak için sivillere yönelik saldırı girişimi engellendi. Rasulayn merkezinde SMO'ya bağlı Hamza Tümeni unsurlarınca tespit edilen, YPG/PKK'ya ait bir EYP gerekli tedbirler alınarak imha edildi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri Ekim 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı
Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

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Barış Pınarı Harekatı, Silah, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı - Son Dakika
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