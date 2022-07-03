"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Son Dakika
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"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

03.07.2022 10:13
"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Başkentteki Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde toplanan 22 kişilik grup, "Barış Yürüyüşü"nün ilk durağı Nezuk kasabasına doğru yürüyüşlerine başladı.

Temmuz 1995'te yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahtaki yürüyüş, 8 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek.

Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic, yaptığı açıklamada, "Olovo-Kalesija arasında 13 arkadaşımız, Nezuk kasabasında ise Türkler ve İtalyanlar aramıza katılacak. Aramızda Bosnalıların yanı sıra Türkiye'den de üç kişi var." dedi.

Yürüyüşe ilk kez katıldığını belirten Adnan Avdic, "Öldürülen tüm masum insanları saygıyla anmak, savaşların anlamsız olduğu ve yaşanmaması gerektiği mesajını vermek istiyorum." diye konuştu.

2015'ten beri yürüyüşe katıldığının altını çizen Slobodan Kisin de "Yürüyüşe düzenli olarak katılıyorum, ne zamana kadar katılabilirim bilmiyorum. Buradaki en yaşlı katılımcılardan birisiyim. Kurbanların unutulmadıklarını bilmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Organizatörler, Saraybosna'dan yola çıkan grubun, 8 gün boyunca yaklaşık 280 kilometre yol yürüyeceğini bildirdi.

Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü"

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımından kaçmak isteyen sivillerin kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz'da Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

Nezuk kasabasında 8 Temmuz sabahı başlayan ve dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son buluyor. Katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre yürüyor.

Geceleri daha önce belirlenen güzergah üzerindeki kamp alanlarında geçiren katılımcılara, Srebrenitsa soykırımı hakkında bilgi veriliyor.

Bu yıl 50 kurban toprağa verilecek

Bu arada, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 671 kurbanın mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerinin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil, hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 27 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.

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Kaynak: AA

Srebrenitsa, Saraybosna, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Son Dakika

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