Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1'i ağır 2 yaralı

6 saat önce

Şişli'de hızlı olduğu iddia edilen otomobil bariyerlere vurarak parçalandı.

Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Şişli'de hızlı olduğu iddia edilen otomobil bariyerlere vurarak parçalandı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi ağır diğer kişi de hafif şekilde yaralndı.

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JOZ 78 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda hızla ilerlerken Halide Edip Adıvar Köprüsü'ne geldiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir kaç defa daha bariyerlere vurduktan sonra durabildi. Kaza sırasında parçalanan otomobildeki 1 kişi araçtan fırlayıp yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Otomobilde bulunan diğer kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de, yolu çift taraflı olarak  trafiğe kapattı. Kazanın şiddetiyle parçalanan otomobilin lastiklerinin yerinden çıktığı görüldü. Otomobilin parçaları temizlik görevlileri tarafından toplanırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Halide Edip, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:18 Kaynak: DHA
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