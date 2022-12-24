Barlar sokağındaki kavga kanlı bitti! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü - Son Dakika
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Barlar sokağındaki kavga kanlı bitti! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü

24.12.2022 09:12

Eskişehir'de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği öne sürülerek dışarı çıkarıldığı belirtilen Onur Ö. kavga ettiği işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Hafif yaralanan Onur Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö., iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.

TARTIŞTIRKEN SİLAHIYLA VURDU

Mekana silahlı dönen Onur Ö., rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu'nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurup, öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Demircioğlu'nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.'yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurup, öldürdü
Kaynak: DHA
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Barlar sokağında kavga! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü Barlar sokağında kavga! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü BARLAR SOKAĞINDA TARTIŞTIĞI MEKAN ÇALIŞANINI SİLAHLA VURUP, ÖLDÜRDÜ BARLAR SOKAĞINDA TARTIŞTIĞI MEKAN ÇALIŞANINI SİLAHLA VURUP, ÖLDÜRDÜ

Tepebaşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barlar sokağındaki kavga kanlı bitti! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü - Son Dakika

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