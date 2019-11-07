Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Burak'tan, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Burak'tan, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklama

Baro Başkanı Burak'tan, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklama

6 saat önce

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, 11 Baro'nun Türkiye Barolar Birliği'ni Olağanüstü Genel Kurul'a çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baro Başkanı Burak'tan, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklama, System.String[]

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, 11 Baro'nun Türkiye Barolar Birliği'ni Olağanüstü Genel Kurul'a çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, TBB'nin Olağanüstü Genel Kurul'a çağırılmasına ilişkin girişimleri doğru bulmadıklarını ifade etti. Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak yaptığı açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurul'a götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı Reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz" dedi. - SAKARYA

Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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