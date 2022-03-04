Bartın Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 indirim kararı - Son Dakika
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Bartın Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 indirim kararı

04.03.2022 14:47
Bartın Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 indirim kararı

Bartın Belediye Meclisi, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim kararı aldı.

Bartın Belediye Meclisi, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim kararı aldı.

Meclisin mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim yapılması meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle alınan kararla kentteki tüm su abonelerine uygulanan yüzde 8 KDV oranı indirimle yüzde 1 oldu.

Belediye Başkanı Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatına istinaden aldıkları kararla su faturalarında KDV oranının yüzde 7 indirilmesiyle vatandaşların indirimli su kullanmaya başladığını söyledi.

Akın, "Kararın yürürlüğe girmesiyle su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı mesken, ticarethane, resmi daire ve inşaatlarda 24 Şubat'tan itibaren yüzde 1 olarak uygulanacak. Suyu en ekonomik şekilde kullanan vatandaşlarımız yaptığımız bu KDV indirimiyle birlikte bu ay ve sonraki aylarda daha düşük su faturası ödeyecek." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 indirim kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 indirim kararı - Son Dakika
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