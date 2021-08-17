Son dakika haberi... BARTIN'DAKİ SELDE 10 BİN ALABALIK SEL SULARINA KAPILDI - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde bulunan 40 bin kapasiteli alabalık tesisindeki 10 bin balık sel sularına karıştı. 26 yıl önce kurulan alabalık tesisin sahibi Şemsettin Arslan, 'Yağmur suları önce yoldan gelmeye başladı. Sonra dere yükseldi. 10-15 bin alabalık sulara kapıldı. Hasar tespiti yapıldı. Ucuz atlattık' dedi.

400 hanenin bulunduğu Zafer köyünde 1 hafta önce yaşanan sel felaketinde evlerin ve işyerlerinin altına sel suları girerek büyük zarara yol açtı. Zafer köyü ile Uluköy yolu üzerinde bulunan Alabalık tesisinin yanındaki derenin taşması maddi hasara yol açtı. 26 yıl önce kurulan alabalık üretim tesisindeki 9 havuza sel suları girmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükselme oldu. Şemşettin Arslan (64) tarafından kurulan alabalık tesisindeki 10 bin yavru ve anaç alabalıklar sel sularına karıştı. Alabalık tesisindeki temizlik çalışmasına başlanılan tesiste sel suları ile birlikte kuluçka makinaları ve balık yemleri de sel sularına karıştı. Bartın İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tesiste yaptığı incelemede, toplamda 40 bin alabalıktan 10 binin sel sularına karışmasıyla tesisteki zararın yaklaşık 200 bin TL olduğunu tespit etti.

Tesisinin yanındaki dererinin yükselme anı ile tesisin içine dolan sel suları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yağmurun bir anda başladığını söyleyen Şemsettin Arslan, 'Tesisin yanındaki ırmak ve yollardaki suların hepsi buraya gelerek, yükselmeye başladı. Bizde o sırada buradaydık. Biz öncesinde biraz tedbir almıştık. Sonrasında sular çok yükselince, artık bıraktık. Buradaki havuzlara hepsini sel suları girdi. Yoldan gelen sularda gölette de yükselme oldu. Derenin karşısındaki bir yol açıldı, bizi orası kurtardı. Şu anda yaklaşık 10-15 bin alabalık sel sularına kapıldı. Hepsi gitti. Hasar tespiti yapıldı. Ucuz atlattık.?dedi.