Bartın'da Acil Durum: İki Ayrı İhbar - Son Dakika
Bartın'da Acil Durum: İki Ayrı İhbar

03.02.2026 00:42
Bartın'da aynı mahalledeki iki ihbar, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bartın'nda aynı mahallede aynı anda gelen 2 ayrı ihbar mahalleyi ayağa kaldırdı. Polis, bekçi, doğal gaz arıza ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bartın Kemer Mahallesi Aşağıcami Sokak'ta bulanan bir evde baca yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören mahalleli sokağa çıkarken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Teknik ekipler ise doğal gaz hattını kesmek için hazır bekledi. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etmek için bacasında yangın çıktığı ileri sürülen eve girerek, inceleme yaptı. Evde ve bacada hasar meydana gelmezken, bacadan çıkan yoğun dumanın yangın paniğine neden olduğu ortaya çıktı.

İhbarının yapıldığı anlarda, yanan evin yaklaşık 500 metre ilerisindeki Kavaf Sokak'taki bir evde yaşayan kadın ise, KADES mobil uygulaması butonuna basarak polisten yardım istedi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro, Yunus Polisleri ve Asayiş Şubesi sivil ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. KADES'e basan ve ismi açıklanmayan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişinin karşıdaki bina inşaatından, yaşadığı evin camlarına doğru fener tutarak, rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine ise harekete geçen polis ekipleri, inşaat halindeki binada arama yaptı. Bina ve çevresinde arama yapan ekipler, kimseye ulaşamazken, KADES'e basan kadın ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. - BARTIN

Kaynak: İHA

Acil Durum, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bartın, Polis, Son Dakika

