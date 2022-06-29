Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika
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Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu

29.06.2022 12:01

Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber olduBARTIN Bartın Irmağı'nda sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesi için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu.

Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu

BARTIN Bartın Irmağı'nda sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesi için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'Kırmızı Kod' verilen Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının taştı. Taşkın sırasında Yalı mevkiinde iskeleye bağlı olan gezi teknesi sularda sürüklenen kütüklerin çarpması sonucu hasar aldı. Su almaya başlayan teknenin içine 3 adet dalgıç motor kuran itfaiye ekiplerince batmak üzere olan teknedeki suyun tahliyesine başlandı. Gezi teknesinin sahibi ise teknenin içindeki malzemeleri çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye etmeye başladı.

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Son dakika... Aysu Bankoğlu: 'İbb'nin Afad'ın Talebiyle Bartın'a Gönderdiği İş Makinaları 2 Gündür Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Önünde Bekletiliyor' Son dakika... Aysu Bankoğlu: 'İbb'nin Afad'ın Talebiyle Bartın'a Gönderdiği İş Makinaları 2 Gündür Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Önünde Bekletiliyor' Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika
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