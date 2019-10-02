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Bartın'da cami lojmanı açılışı

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesi Elmacık köyü Merkez Cami lojmanının açılışı yapıldı.

Bartın'da cami lojmanı açılışı, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesi Elmacık köyü Merkez Cami lojmanının açılışı yapıldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde en ücra köylere kadar hizmet gittiğini doktorların da yaşlıların ayağına kadar geldiğini söyledi.

Köylerin, AK Parti döneminde hatırlandığını ve özellikle Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesiyle önemli hizmetler verildiğini ifade eden Tunç, "Bu hizmet kervanı önlenmek isteniyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Terörle, darbecilerle mücadele ettik, halkımızın desteğiyle içteki ve dıştaki şer güçlerle mücadeleye devam ediyoruz. Halkımızın daha müreffeh olması için hayat standardının yüksek, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olduğu, köylerimizin ve şehirlerin daha yaşanabilir hale geldiği ülkeyi 17 yıldır inşa ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." dedi.

Tunç, Ulus Kaymakamı Zeynep Acar, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Saraç ile yapımı tamamlanan cami lojmanının açılışını yaptı.

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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