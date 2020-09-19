Bartın'da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Bartın'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona eren törende, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekli Aysu Bankoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gaziler ve aileleri de hazır bulundu.